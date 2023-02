Non è stato un primo turno di playoff di Europa League favorevole per la Juventus, fermata sul pari interno contro il Nantes, ne per la Roma, battuta in Austria dal Salisburgo. Due risultati che allontanano le italiane da un successo finale proposto a 10 su Snai per i bianconeri, a digiuno in campo internazionale da oltre 25 anni, e a 20 per i giallorossi, a caccia del bis dopo il trionfo del maggio scorso in Conference League. Per i bookie in pole c’è invece l’Arsenal, a 4,50, sulla coppia Barcellona e Manchester United, reduci dal pari nello scontro diretto del Camp Nou, offerte a 6. Tutt’altra storia in Conference League dove Lazio e Fiorentina hanno superato brillantemente la sfida di andata. I biancocelesti, vittoriosi di misura in casa contro il Cluj, sono i favoriti in quota per succedere alla Roma nell’albo d’oro, a 5,50 volte la posta, alla pari di West Ham e Villarreal. Alle spalle di questo terzetto si piazza la Fiorentina, che ha ipotecato il passaggio del turno dopo lo 0-4 di Braga: l’impresa europea degli uomini di Italiano è fissata a 10.