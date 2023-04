Obiettivo semifinali. La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo la due giorni di Champions, è impegnata questa sera alle 21 all'Allianz Stadium di Torino nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona di Ruben Amorim, con il ritorno in programma tra una settimana in Portogallo. I bianconeri, che puntano al quarto posto in Serie A e hanno eliminato Nantes e Friburgo nei due turni precedenti, incontrano la quarta forza della Primeira Liga, a -14 dal Benfica capolista e sconfitto in casa dall'Inter in Champions dopo aver eliminato proprio la Juve nei gironi, ma in un ottimo periodo di forma con 11 risultati utili di fila e lo scalpo dell'Arsenal negli ottavi. Sfida particolare per l'ex delle Aguias, Angel Di Maria, e per Dusan Vlahovic, in un periodo negativo, mentre nello Sporting occhio a Pedro Goncalves e all'ex Barcellona Trincao.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Juventus e Sporting si sono affrontate in una sola stagione in precedenza, nella fase a gironi della Champions League 2017/18: i bianconeri hanno vinto 2-1 in casa, prima di pareggiare 1-1 in Portogallo. Nella vittoria casalinga i gol bianconeri portarono la firma di Miralem Pjanic e Mario Mandzukic.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa.



Sporting (3-4-3): Adan; St. Juste, Goncalo Inacio, Coates; Ricardo Esgaio, Morita, Pedro Goncalves, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincao.