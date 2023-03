Riscattare la sconfitta di Roma e andare avanti in quella che è a tutti gli effetti la via più breve per la Champions League, oltre alla competizione che vale un trofeo. Ladi Massimilianoscende in campoll'Allianz Stadium di Torino,, contro ildi Christian, in attesa del ritorno in programma in Germania la prossima settimana. I bianconeri hanno eliminato il Nantes nei playoff e incontrano la quinta forza del campionato tedesco, oltre a vincitrice del proprio girone in Europa: avversario ostico, che può contare sull'italiano Vincenzo Grifo come uomo più rappresentativo. I torinesi invece attendono risposte da Dusan Valhovic, a secco dal 7 febbraio, oltre che conferme da Di Maria, protagonista del precedente passaggio del turno, mentre devono fare a meno di Pogba, lasciato a casa dal tecnico per motivi comportamentali.- Pochi i precedenti in Europa League che i bianconeri hanno contro le squadre provenienti dalla Germania: l’ultima volta che la Juventus ha affrontato una squadra tedesca in Coppa Uefa è stata nell’aprile del 1995, con la Vecchia Signora che sconfisse il Borussia Dortmund nella semifinale del 1994-1995. La tradizione sorride ai bianconeri per quanto riguarda le sfide contro le tedesche: la Juventus è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide contro formazioni tedesche in competizioni UEFA (4V, 3N), l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Bayern Monaco il 16 marzo 2016 (2-4, dopo i tempi supplementari, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League). Sarà invece una prima volta quella del Friburgo: infatti questo sarà il primo incontro in assoluto tra Juventus e Friburgo in una competizione europea, così come sarà la prima sfida contro una squadra italiana.: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria; Vlahovic.Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart; Kubler, Eggestein, Hofler, Gunter; Sallai, Holer, Grifo.