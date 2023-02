La via per la Champions. Così Massimiliano, dopo la penalizzazione di 15 punti che ha praticamente tagliato fuori laper la corsa europea in Serie A e dopo la precoce e bruciante eliminazione dalla massima competizione europea per club, ha definito il lungo e tortuoso viatico che porta alla finale di, in programma alla Puskas Arena di Budapest il prossimo 31 maggio. Ma oggi è solo il primo passo, in attesa che tornino in gioco le prime classificate dei gironi.:, all'Allianz Stadium di Torino, si presenta ildi Antoine, nella gara d'che precedono gli ottavi di finale, in vista del ritorno in programma in Francia la prossima settimana. I Canarini, soltanto 13esimi in Ligue 1, non sono un avversario insormontabile ma sono reduci da due vittorie di fila e non vanno sottovalutati. Allegri punterà nuovamente sulla difesa a 3 e sulla coppia d'attacco Di Maria-Vlahovic, mentre nel Nantes occhio a Mostafa Mohamed, autore di 8 gol in stagione, mentre non ci sarà Ganago, a causa di un dramma familiare.iI precedenti tra Juventus e Nantes sono due, per la precisione un doppio confronto in Champions League nella stagione 1995/96, al termine della quale i bianconeri alzarono il trofeo. Successo per la Juve a Torino e vittoria del Nantes in Francia, con la somma dei gol a premiare la Juventus di Lippi.Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa; Di Maria, Vlahovic.Lafont; Corchia, Girotto, Castelletto, Traore; Sissoko, Moutoussamy; Blas, Mollet, Guessand; Mohamed.