La stagione ufficiale era partita con un mezzo passo falso. Ma dopo il pareggio contro il Sarajevo nel primo preliminare di Europa League (un inopinato 2-2 in casa) l’Atalanta ha spiccato il volo. Un esagerato 8-0 nel ritorno con il Sarajevo, poi le vittorie per 4-1 e 2-0, sempre in Europa League, contro l’Apoel Haifa e il 4-0 all’esordio in campionato con il Frosinone. In vista della prossima gara, l’andata del play off Europa League contro l’FC Copenhagen, l’incredibile stato di forma degli uomini di Gasperini incide notevolmente sul pronostico dei bookmaker. I nerazzurri sono nettamente favoriti sul tabellone 888sport.it: la loro vittoria vale 1,42. Si punta a 4,30 sul pareggio, mentre i danesi (che dopo 8 vittorie di fila hanno rallentato, chiudendo sul pari l’ultima di campionato) sono valutati 6,50. Giudizio ampiamente pro Atalanta nelle scommesse sul passaggio del turno: la qualificazione nerazzurra è a 1,35, quella degli avversari sale a 3,00.

Nelle quattro vittorie consecutive centrate, l’Atalanta si è distinta per una notevole vena realizzativa: ben 18 le reti segnate. Buona anche la media gol del Copenhagen, 8 gol nelle ultime 4 gare. Una partita da Over (quindi con almeno tre reti complessive) è proposto 1,87, mentre il 3-0 e il 3-1 per l’Atalanta sono tra i risultati esatti più probabili, offerti rispettivamente a 9,50 e 12,00 volte la posta.