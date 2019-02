Il periodo non è dei migliori, ma la vittoria contro il Parma ha dato ossigeno all'Inter, che ora può approcciare con più serenità l'impegno di domani in Europa League. Il debutto nella competizione, nei sedicesimi di finale, sarà in Austria contro il Rapid Vienna: un confronto sulla carta morbido per i nerazzurri, a cui arriva la fiducia dei betting analyst di Snai con il «2» favorito a 1,55. Lontani i biancoverdi, penalizzati dai due mesi di stop della Bundesliga austriaca, nella quale peraltro occupano l'ottavo posto: il colpo contro Spalletti pagherebbe 6,00, il pareggio è a 4 volte la posta. Più prudenti le previsioni sui gol: visto il momento no dell'attacco nerazzurro, le quote premiano leggermente l'Under (meno di tre reti complessive) a 1,80, con l'Over a 1,90.