La Serie A sfida Premier e Liga, con la Bundesliga un pochino più defilata. Le gare di andata dei sedicesimi di Europa League hanno confermato che, a meno di clamorose sorprese, saranno le formazioni dei maggiori campionati europei a contendersi il trofeo. Secondo gli analisti è l’Inter di Antonio Conte la grandissima favorita per la conquista del titolo: il trionfo di Lukaku e compagni, che hanno archiviato la qualificazione dopo il 2-0 in trasferta contro il Ludogorets, è dato a 6,50.Dietro ai nerazzurri si piazzano due formazioni inglesi: il Manchester United, a 7,50, e l’Arsenal, vittorioso in Grecia contro l’Olympiakos, il cui successo europeo pagherebbe otto volte la posta. Stessa quota per il Siviglia che, dopo i tre successi consecutivi tra il 2014 e il 2016, sogna di alzare al cielo la sesta Coppa Uefa/Europa League della sua storia. Dopo il 4-0 all’Espanyol, il Wolverhampton avanza anche tra i betting analyst: i ragazzi di Nuno Espirito Santo sono a 9,00. La Roma di Fonseca, invece, appare ancora convalescente ma rimane in agguato: Dzeko e compagni sono dati a 15,00 come il Getafe, secondo Agipronews.