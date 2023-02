Dopo il pari nel match di andata dello Stadium, il ritorno tra Nantes e Juventus sarà una partita da dentro o fuori, che i bianconeri dovranno giocare in trasferta, dove hanno sempre perso in stagione nelle tre precedenti sfide europee. Allegri cercherà di invertire la rotta continuando la striscia aperta in campionato, di due successi esterni consecutivi, obiettivo possibile per gli esperti di Goldbet che vedono il segno «2» a 1,80 contro il 4,75 del colpo francese, come nel precedente risalente alla Champions League 1996. Fissato invece a 3,45 il pari che porterebbe le due formazioni ai tempi supplementari. Danilo e compagni, dopo gli ultimi tre clean sheet ottenuti in Serie A, puntano la prima porta imbattuta anche in campo internazionale: in quota avanti il No Goal, a 1,75, sul Goal proposto a 1,95. Max Allegri si affida ancora una volta alla classe di Angel Di Maria, trascinatore dei bianconeri nelle ultime uscite: la rete nei 90 minuti del “Fideo” vale 3,75 volte la posta, un assist dell’argentino per Dusan Vlahovic vale 11 volte la posta, mentre un nuovo gol sull’asse Federico Chiesa-Dusan Vlahovic - proprio come all’andata - sale a quota 12,50.