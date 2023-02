Neanche il tempo di festeggiare il passaggio del turno per Juventus e Roma che l’urna di Nyon ha già rivelato le sfidanti delle italiane per gli ottavi di finale di Europa League. I bianconeri saranno chiamati all’inedita sfida contro il Friburgo, un accoppiamento favorevole per gli uomini di Allegri, visti ai quarti di finale a 1,45 su Snai contro il 2,65 della qualificazione tedesca. Urna meno benevola, invece, per la Roma che affronta la Real Sociedad: equilibrio in quota per la qualificazione, con i giallorossi, a 1,90, costretti a inseguire gli spagnoli dati tra le migliori otto della competizione a 1,85. Per quanto riguarda invece la vittoria finale si piazza al terzo posto la Juventus, proposta a 9 dai betting analyst, dietro alle due inglesi Manchester United e Arsenal offerte rispettivamente a 3,50 e 4 volte la posta. Più indietro invece il bis europeo della Roma, fissato in quota a 12.