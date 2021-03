La dea bendata non sorride alla Roma che, nell’urna dei quarti di finale di Europa League, pesca l’Ajax. La formazione giallorossa giocherà l’andata all’Amsterdam Arena, l’8 aprile, e il ritorno all’Olimpico una settimana dopo. I capitolini, si legge in una nota, partono dietro, per la sfida dell’Amsterdam Arena, dove i lancieri sono dati vincenti a 2,05 contro il 3,50 dei giallorossi mentre il pareggio si gioca a 3,40. Olandesi e capitolini hanno una propensione offensiva e così il Goal, con entrambe le squadre a segno, è dato a 1,52 e appare più probabile del No Goal, a 2,35. Così un risultato di 1-1, in quota a 6,75, è da prendere in seria considerazione anche perché la Roma, in questa campagna europea, è sempre andata a segno in trasferta. Sul doppio confronto, invece, c’è grande equilibrio visto che nel testa a testa entrambe sono in quota a 1,90. La Roma, in vista della doppia sfida europea, dovrebbe recuperare sia Mkhitaryan che Veretout attualmente fermi ai box. Al contrario l’Ajax non potrà disporre di due titolarissimi: il portiere titolare Onana, squalificato per un anno dall’Uefa, e della punta Haller, non tesserato per un errore burocratico. A difendere i pali della formazione di ten Hag ci sarà quindi una vecchia conoscenza di Trigoria, Maarten Stekelenburg, in giallorosso dal 2011 al 2014.

Se i quarti vedono la squadra di Fonseca alla pari degli olandesi, diventa più complesso alzare l’Europa League a Danzica anche perché il sorteggio ha messo la Roma nella parte alta del tabellone dove, in una eventuale semifinale, sfiderebbe probabilmente il Manchester United, opposto nei quarti al Granada. Sono proprio i Red Devils, secondo i betting analyst, i favoriti per il successo finale a 2,50 seguiti dai connazionali dell’Arsenal in quota a 4,00. La Roma, anche stavolta appaiata all’Ajax, si gioca vincente a 9,00.