In casa contro lo Sheriff Tiraspol la Roma si gioca le ultime possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di Europa League senza passare per gli spareggi. Sarà difficile, perché molto dipenderà dall’esito di Slavia Praga-Servette, gara sulla carta sbilanciata a favore dei padroni di casa. Gli analisti propongono a 1,14 la vittoria dei giallorossi nel match di domani, mentre il successo dello Sheriff è un’ipotesi remota, tra 17 e 19, con il pareggio fissato a 8. Per ottenere il primo posto nel girone, la squadra di Mourinho dovrà sperare in un passo falso dello Slavia: in caso di sconfitta dei cechi basterà vincere, in caso di pareggio serviranno cinque gol di scarto. Ecco perché nelle quote prevale nettamente il segno Over, offerto a 1,48, rispetto all’opzione Under, in lavagna a 2,48. Tra i risultati esatti, i bookie vedono una possibile goleada giallorossa senza subire gol: favorita a 5 l’opzione Altro, che prevede almeno cinque reti realizzate da una delle due squadre; segue il 2-0 a 5,50, il 3-0 a 6 e il 4-0 a 8,50. Con Dybala e Azmoun non disponibili, sarà il solito Romelu Lukaku a guidare l’attacco: un gol del belga vale 1,66. Potrebbe avere una chance dal primo minuto Andrea Belotti, in quota a 2, mentre una rete di Stephan El Shaarawy si gioca a 2,25