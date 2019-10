La trasferta in Austria si è chiusa con un deludente pareggio, ma almeno i betting analyst "consolano" la Roma. Dopo le prime due giornate di Europa League i giallorossi si confermano grandi favoriti per il primo posto nel gruppo J, obiettivo dato a 1,36. A inseguire i giallorossi è proprio il Wolfsberger, pure a quattro punti ma in quota a 5,50, come riporta Agipronews; delude invece il Borussia Mönchengladbach, fermo a un solo punto e offerto a 7,00, mentre per il Basaksehir si arriva a 26,00.