La Roma passa in casa dell’Ajax e mette un piede in semifinale di Europa League. La vittoria degli uomini di Fonseca ha fatto scendere drasticamente la quota per il passaggio del turno dei giallorossi, che ora è dato a 1,32 dai betting analyst. L’approdo in semifinale degli olandesi è, invece, ora un’impresa complicata, a quota 3,35. Per la gara di ritorno, che si giocherà il 15 aprile all’Olimpico, quote più equilibrate, con l’Ajax leggermente favorito, come riporta Agipronews, a 2,50 contro il 2,60 dei padroni di casa, che però hanno a disposizione anche l’X, dato a 3,80, per passare il turno. Dopo la vittoria di ieri per 2 a 1, è scesa anche la quota della Roma vincente in Europa League, che ora paga 6 volte la posta.