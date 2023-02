A una settimana dalla sconfitta di misura nella gara d'andata, la Roma scende di nuovo in campo in Europa League per ribaltare il risultato contro il Salisburgo. Partendo dal minimo svantaggio dell'andata, i giallorossi contano sul fattore casa ma sono costretti a inseguire nelle quote, dove il passaggio agli ottavi vale 2,05 la posta, contro quello della formazione austriaca a 1,77. Per quanto riguarda l'esito dei 90 minuti, il successo degli uomini di Mourinho prevale a 1,70, mentre un'altra vittoria del Salisburgo si gioca a 5,40. Nel mezzo c'è il pari, fissata a 3,75. Avanti l'Under a 1,78, mentre un esito con almeno tre reti è proposto a 2,05. Più alto anche il Goal, a 1,97, contro il No Goal a 1,79. Tra i risultati esatti in pole c'è l'1-0 in favore della Roma, che manderebbe la sfida ai tempi supplementari, seguito dall'1-1 a quota 7. Un 2-0 che chiuderebbe la sfida per i giallorossi già nei 90 minuti è invece visto a 7.50, seguito dal 2-1 a 8.