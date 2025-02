Europa League, la Roma può ritrovare Mourinho ai quarti dopo il contestato esonero. Le combinazioni

Middle East Images/AFP via Getty Images

. E’, quindi, stato scongiurato il rischio di un possibile derby contro la Lazio (che ha pescato il Viktoria Plzeň).Questo nuovo sorteggio ha tracciato anche tutto il tabellone fino alla finalissima del 21 maggio a Bilbao. E in casa Roma c’è da tenere in considerazione uno scenario che potrebbe verificarsi nel caso in cui i giallorossi dovessero passare il turno senza troppi problemi e approdare ai quarti di finale.

battendo il Glasgow Rangers,, squadra che il tecnico portoghese ha allenato dal 2021 al gennaio 2024, quando la proprietà americana comunicò l’al portoghese. Un esonero che era stato molto contestato dai tifosi giallorossi, che si erano detti increduli, facendo partire una vera e propria contestazione contro i Friedkin., adesso le possibilità di vedere la stracittadina tra Roma e Lazio in Europa League diminuiscono. Essendo dalle parti opposte del tabellone, infatti, i due club italiani potrebbero affrontarsi solamente nella