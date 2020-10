Girone agevole per la Roma in Europa League: i giallorossi disputeranno la prima fase del gruppo A, insieme a Young Boys, Cluj e CSKA Sofia. Un’urna benevola anche per i betting analyst. Nelle scommesse sulla squadra che vincerà il girone infatti la Roma è vista come favorita, a 1,60. Segue la squadra svizzera che l’anno scorso ha vinto coppa e campionato nazionale, a quota 4,00. Poche chance anche per il Cluj che nel 2009 vinsero proprio contro la Roma ma in Champions League, a 7,00. Nessuna possibilità invece, riporta Agipronews, per il CSKA Sofia, nonostante il successo in gara secca nei playoff contro il Basilea. I bulgari vincenti pagano 12 volte la posta.