José Mourinho tira un sospiro di sollievo. In vista della decisiva trasferta di domani (calcio di inizio ore 21, diretta Sky e DAZN) di Europa League sul campo della Real Sociedad - dove i giallorossi dovranno difendere il 2-0 di una settimana fa, reti di El Shaarawy e Kumbulla - lo Special One recupera tre pedine per la partita che vale l'accesso ai quarti di finale.



I RECUPERI - Andrea Belotti, Lorenzo Pellegrini e Diego Llorente hanno sostenuto infatti l'allenamento di rifinitura senza alcun tipo di intoppo e saranno inseriti nell'elenco dei giocatori convocati per il match da disputare in Spagna. In occasione della sfida dell'Olimpico l'attaccante si era procurato una frattura della mano destra, mentre Pellegrini, costretto a farsi suturare con 30 punti una ferita alla testa dopo uno scontro con Zubeldia della Real Sociedad, ha avuto esito negativo dalla ultima Tac di controllo e indosserà un caschetto protettivo.