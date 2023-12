La Roma tenta la rimonta nel Gruppo G dell’Europa League. Alla vigilia della sesta giornata della fase a gironi i giallorossi hanno già in mano il passaggio del turno, ma per evitare i playoff contro una della squadre retrocesse dalla Champions League i giallorossi devono puntare al primo posto e i due punti di ritardo sullo Slavia Praga rappresentano un bel problema. Sorpasso difficile per la squadra di Mourinho, che giovedì 14 dicembre alle 18:45 devono vincere contro lo Sheriff Tiraspol, ma soprattutto sperare che lo Slavia Praga perda in casa contro il Servette. La prima opzione è altamente probabile nonostante l’emergenza infortuni: oltre allo squalificato Ndicka, sono indisponibili Dybala, Abraham, Kumbulla, Smalling e Spinazzola, ma l’avversario, già eliminato dall’Europa appare comunque modesto e il segno 1 a favore dei giallorossi è a 1.15 sulla lavagna scommesse di Betaland, contro il pareggio a 7.50 e il segno 2 a 16.00. La Roma si affiderà ancora a Romelu Lukaku per tentare la rimonta: il belga è proposto in gol a quota 1.70. Il problema è che a Praga lo Slavia è favorito a 1.36 contro il Servette e il successo degli svizzeri (unico risultato che servirebbe alla Roma) è a 8.25. Giovedì più rilassante per l’Atalanta, già matematicamente prima nel girone e di conseguenza promossa agli ottavi: Gasperini in casa del Rakow Czestochowa potrà permettersi qualche cambio in panchina: le quote non a caso danno il segno 1 a 2.55, il pareggio a 3.40 e il segno 2 a 2.70.