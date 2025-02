Europa League: la Roma vede il passaggio del turno contro il Porto, giallorossi outsider in quota per il titolo dietro alle inglesi e alla Lazio

AFP via Getty Images

L'1-1 dilascia un po' di amaro in bocca allaper una vittoria che sembrava alla portata, ma è un buon risultato in vista del ritorno dei sedicesimi didove potrebbe essere decisivo il fattore Olimpico per sfatare il tabù nelle sfide continentali a eliminazione diretta contro i portoghesi. Lo pensano anche i bookmaker che vedono la squadra di Claudio Ranieri favorita per il passaggio del turno, a 1,37 sucontro il 3,10 dei rivali. Una netta differenza rispetto al pareggio nel testa a testa, a 1,90, prima della sfida di andata. Se l'approdo ai tempi supplementari si gioca a 3,40, si sale a 6,50 per i calci di rigore.

– I betting analyst danno fiducia alla Roma anche per la conquista della coppa: giallorossi quinti, in lavagna, a 12, preceduti da Manchester United e Tottenham, a 5,50 e 6, e dalla coppia Lazio-Athletic Bilbao a 7,50.