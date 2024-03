Europa League: l’Atalanta cerca il bis in Portogallo, ma in quota comanda il riscatto dello Sporting Lisbona

Sporting Lisbona e Atalanta si ritrovano da avversari per la terza volta in stagione, dopo le due gare giocate nel girone di Europa League, terminate con un successo nerazzurro in Portogallo e il pari del Gewiss Stadium. La formazione di Gasperini, imbattuta in Europa finora, cerca il bis al Josè Alvalade offerto a 3,20, in ritardo però nei confronti del segno «1» che oscilla tra 2,10 e 2,18, mentre sale a 3,60 il pareggio che lascerebbe tutto invariato in attesa del ritorno di giovedì 14 marzo. Entrambi i precedenti hanno visto entrambe le squadre a segno, con il Goal, a 1,60, ancora in vantaggio sul No Goal proposto a 2,20. Per quanto riguarda il risultato esatto comanda l’1-1 – come a novembre ma in Italia – a 6,25, mentre un nuovo 1-2 atalantino paga 10,40 volte la posta. Cerca il secondo gol europeo Gianluca Scamacca – dopo il primo siglato proprio ai lusitani – dato a 3,60 mentre in pole c’è il pericolo numero uno, il bomber di casa Victor Gyokeres visto a 2,40.