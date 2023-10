L’Atalanta cerca il terzo successo in tre partite nel girone di Europa League. Nonostante la squadra avversaria arrivi a questa sfida con un ruolino di sei vittorie consecutive, contro lo Sturm Graz, secondo gli esperti, gli uomini di Gasperini vedono il successo: la vittoria atalantina, infatti, si gioca tra 1,90 e 1,96 contro il segno «1» offerto tra 3,80 e 3,90. Nel mezzo, il pareggio paga 3,60 volte la posta. In entrambe le partite del girone disputate finora, l’Atalanta ha segnato due reti e lo Sturm una; per questa sfida, i bookie puntano sul segno Goal, a 1,70, davanti al No Goal a 2,05. Sulla lavagna dei marcatori, per l’Atalanta comandano Lookman e Scamacca, entrambi a 2,90, seguiti a poca distanza da Muriel a 3. Per lo Sturm da tenere d’occhio William Boving, autore di entrambi i gol nelle due sfide precedenti in Europa e offerto a 4,20.