Impegno delicato per la Lazio, che vola in Germania per la gara con l’Eintracht Francoforte. Settimana difficile per i biancocelesti, reduci dalla sconfitta nel derby e già alle prese con un tour de force, con ben 7 gare in soli 21 giorni. Vietato distrarsi contro i tedeschi, capaci di vincere alla prima sul campo del Marsiglia: un altro successo dell’Eintracht potrebbe complicare il cammino dei biancocelesti in Europa League. Il pronostico favorisce i padroni di casa, a 2.29, la vittoria della Lazio è a 3.15, la divisione della posta a 3.40. Indecisi gli scommettitori, il 40% ha puntato sui tedeschi, il 42% crede negli uomini di Inzaghi. Entrambe le squadre sono votate all’attacco, il match è dunque da Gol, a 1.66, e da Over 2,50 a 1.84. Immobile, fresco di rinnovo, partirà dal primo minuto: da sempre molto prolifico in campo europeo, e già a segno nel match con l’Apollon, il bomber biancoceleste ha buona chance di finire sul tabellino dei marcatori, a 2.50.