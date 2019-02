Solo due sconfitte da inizio stagione subite al Sanchez Pizjuan. Il biglietto da visita del Siviglia, in vista del ritorno dei sedicesimi di Europa League, scava una differenza netta nelle quote per l’anticipo di domani con la Lazio. Dopo lo 0-1 incassato all’Olimpico i biancocelesti cercano un’impresa offerta a 4,75 sul tabellone 888sport.it. A tanto è offerto il segno «2», contro l’1,75 degli andalusi e il 3,75 del pareggio, che pure non darebbe scampo a Inzaghi e i suoi. Rispetto alla partita d’andata Immobile sarà in campo, in veste di ex; con il bomber di nuovo a disposizione, la Lazio punta a segnare almeno una volta, obiettivo offerto a 1,57. Nel complesso, comunque, i quotisti spingono sull’Under: una partita massimo due reti complessive è a 1,79, per l’Over si sale a 2,02.