Senza strafare, con il minimo indispensabile. La Lazio batte 2-1 l'Apollon Limassol e conquista i primi tre punti del Gruppo H di Europa League ma Inzaghi, escluso il risultato, non ha grandi motivi per sorridere. La sua Lazio gioca a strappi, qualche giocata pregevole, come il tacco di Caicedo per Luis Alberto in occasione del gol del vantaggio, tanta confusione e soprattutto troppi rischi. Nel finale Immobile su rigore fa 2-1, ma Zelaya riapre tutto, rendendo incandescenti gli ultimi minuti. Nel recupero, con l'Apollon tutto avanti a caccia del pari, Lulic fallisce il colpo del 3-1. La Lazio, a fatica, continua la striscia positiva all'Olimpico, dove ha perso solo una delle ultime 12 partite europee, con dieci successi e due pareggi. Nel prossimo turno affronterà l'Eintracht Francoforte, che ha vinto 2-1 a Marsiglia.