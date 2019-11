Archiviata la Champions, è il turno dell'Europa League con altre due italiane in campo. Lazio e Roma proseguono la rincorsa ai sedicesimi di finale, con due situazioni differenti: i biancocelesti (terzi nel gruppo E con 3 punti) hanno disperatamente bisogno di un successo contro il Celtic per riaprire il discorso qualificazione, i giallorossi invece sono primi nel gruppo J con 5 punti e cercano il colpo a Gladbach per consolidare il primato.



CEROTTI - La squadra di Inzaghi arriva con i cerotti alla sfida di Glasgow: assenti Radu, Marusic e lo squalificato Cataldi, Leiva, Caicedo e Correa arrivano acciaccati e lo stesso Immobile è costretto agli straordinari. Fonseca invece ha perso Spinazzola, ultimo a raggiungere l'infermeria, ma ha recuperato Diawara che va in panchina.





PROBABILI FORMAZIONI



H. 18.55 LAZIO-CELTIC (Sky Sport 1 e Sky Sport 252)



Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.



Celtic (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Jullien, Ajer, Taylor; Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi; Edouard. All. Lennon.





H. 21 BORUSSIA MONCHENGLADBACH-ROMA (Sky Sport 1 e TV8)



Gladbach (4-3-3): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Zakaria, Kramer, Neuhaus; Herrmann, Thuram, Stindl. All. Rose.



Roma (4-2-3-1): Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.