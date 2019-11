La Lazio è a un passo dall'eliminazione in Europa League. Il club biancoceleste, per centrare la qualificazione ai sedicesimi di finale, deve rimontare 6 punti in classifica al Cluj, avversario di oggi allo Stadio Olimpico. Alla squadra di Simone Inzaghi servono due vittorie e poi un successo in trasferta del Celtic (già passato) in Romania nell'ultima partita del girone. Per questo Inzaghi, con le speranze ridotte al lumicino, sceglie il turnover totale e tiene a riposo i big in vista della prossima giornata di campionato con l'Udinese. Non convocati ​Strakosha, Radu, Leiva, Milinkovic, Berisha, Marusic e Immobile. Arbitra il match dell'Olimpico il turco Ali Palabiyik.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



LAZIO - Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Adekanye.



CLUJ - ​Arlauskis; Mike, Boli, Burca, Camora; Bordeianu, Djokovic, Culio; Peteleu, Omrani, Paun.



STATISTICHE E PRECEDENTI - ​​La Lazio ha ospitato solamente tre squadre rumene in passato, mai il Cluj. Il bilancio è di una vittoria e due pareggi allo Stadio Olimpico. L’incrocio più recente risale alla stagione 2017/18 di Europa League, quando i biancocelesti affrontarono la Steaua Bucarest ai sedicesimi di finale. Nel primo scontro ufficiale tra le due squadre, nel turno di andata dei gironi, il Cluj è passato in svantaggio per poi vincere 2-1 in rimonta contro i biancocelesti. Se il Cluj non perderà, la squadra rumena supererà la fase a gironi di una competizione europea per la prima volta nella sua storia. Tutte e quattro le partite che la Lazio ha disputato in questa Europa League sono finite con un punteggio di 2-1 (1V 3S) e i biancocelesti sono andati in vantaggio in ognuna delle tre sconfitte. Ciprian Deac ha partecipato a tre dei quattro gol segnati dal Cluj in questa edizione di Europa League (due gol e un assist).



