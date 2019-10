Europa League, giovedì alle 21 all’Olimpico, la Lazio affronterà il Rennes. Le quote sorridono alla Lazio quotata a 1,58 per la conquista dei tre punti, il pareggio è a 4,10, il colpaccio dei francesi è a 5,50. Nella prima giornata, il Rennes ha pareggiato in casa contro gli scozzesi del Celtic, mentre i biancocelesti hanno perso 2-1 in rimonta contro i rumeni del Cluj.