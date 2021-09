Potrebbe parlare italiano la nuova Europa League 2021-22, con Napoli e Lazio tra il novero delle squadre più accreditate per arrivare fino all’atto finale e serie candidate dai bookmaker per la vittoria. Il primo ostacolo da superare, però, è rappresentato dal passaggio del girone, dove, secondo gli esperti, Lazio e Napoli recitano il ruolo delle favorite. Nel gruppo E, uno dei più equilibrati della competizione, la squadra di Maurizio Sarri è in netto vantaggio sulle altre secondo i bookie, con il primo posto in quota a 1,75 contro il 3,75 del Marsiglia, rivale numero uno per i biancocelesti. Sale a 6,50, invece, la vittoria del girone da parte dei turchi del Galatasaray mentre più staccato, a 7,50, il Lokomotiv Mosca. Sarà invece lotta a due nel girone C tra Napoli e Leicester, avversarie nell’esordio europeo. Partenopei avanti per i bookie, con il primo posto che vale 2,10 volte la posta contro il 2,25 degli uomini allenati da Brendan Rodgers. Poche le possibilità di successo dello Spartak Mosca, in quota a 7,50 mentre vicine allo zero quelle del Legia Varsavia proposto addirittura a 15.