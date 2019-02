Sarà invece un doppio turno durissimo per la Lazio, contro un Siviglia non al top della forma ma comunque assai temibile. Le quote sul passaggio del turno confermano la strada in salita per i biancocelesti: la promozione agli ottavi pagherebbe 2,40, gli andalusi conducono a 1,50. Più confortanti, sebbene non facili, le quote per la prima parte della sfida. Nella partita di oggi all'Olimpico la squadra di Inzaghi parte a 2,35, avanti sia sul pareggio (3,30), sia sul segno «2» (3,05).