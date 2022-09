La Lazio ospita gli olandesi del Feyenoord per il debutto stagionale in Europa League. Il big match tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e la squadra di Arne Slot mette subito di fronte le due squadre pronte a giocarsi il passaggio del turno nel girone F (completato da Midtjylland e Sturm Graz). Calcio d’inizio alle 21 all’Olimpico.



PRECEDENTI - Il Feyenoord ha vinto l'unico precedente in trasferta contro la Lazio: nel febbraio del 2000 finì 2-1 a Roma nella fase a gironi di Champions League, grazie a una doppietta dell’ex Milan Jon Dahl Tomasson.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Lazio (4-3-3): Provedel, Hyasaj, Mario Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto. Anderson, Immobile, Zaccagni.



Feyenoord (4-3-3): Biljow; Pederson, Trauner, Hancko, Hartman; Timber, Kokcu, Szymanski; Walemark, Pereira, Dilrosun.