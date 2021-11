Il primo posto è alla portata, ma, a due giornate dalla fine della fase a gruppi, la Lazio non è certa nemmeno della seconda piazza che vale gli spareggi. Il girone di ferro di questa Europa League ha creato non pochi problemi alla squadra di Sarri, che per ottenere il passaggio diretto agli ottavi ha bisogno di due vittorie, a cominciare dalla partita di giovedì 25 contro la Lokomotiv Mosca. Biancocelesti che arrivano in Russia da favoriti: i betting analyst vedono il successo capitolino a 1,82, mentre l’«1» dei moscoviti si gioca a 4,50. Piuttosto alta anche la quota del pareggio, fissata a 3,50.

Nella capitale russa va in scena un match dove l’Over è tutt’altro che scontato. Un match con almeno tre reti raddoppia la posta, mentre l’Under è offerto da 888 a 1,81. Anche tra i risultati esatti in pole il pareggio per 1-1, a 6,50, mentre lo 0-1 paga 7 volte la cifra giocata. A 8, invece, l’1-2 per il successo ospite. Grande equilibrio tra Goal (a 1,83) e No Goa, di poco più alto a 1,93.