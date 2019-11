La Lazio sta volando in campionato ma in Europa non è più padrona del proprio destino, si legge in una nota Agipronews. Solo tre punti nelle prime quattro giornate per i biancocelesti, che anche vincendo in casa conto il Cluj e in Francia contro il Rennes devono sperare che i romeni non facciano neanche un punto (quindi devono restare a secco anche nell’ultima in casa contro il Celtic già qualificato). La squadra di Inzaghi è comunque lanciata nel prossimo appuntamento con il Cluj tanto che il segno «1» è a quota 1,65. Sia il pareggio a 4,05 che il «2» a 4,90 significherebbero il “Game Over” per la Lazio. Sempre in tema di «Over», la Lazio dovrà giocare all’attacco e almeno 3 reti nel match si giocano a 1,60.