Lazio-Rennes (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valida per la seconda giornata del girone E in Europa League. I biancocelesti cercano un pronto riscatto dopo la sconfitta in rimonta subita all'esordio in Romania sul campo del Cluj, stasera impegnato in Scozia contro il Celtic. Simone Inzaghi schiera la coppia d'attacco formata da Immobile e Caicedo, fresco di rinnovo del contratto. Assenti l'infortunato Correa e lo squalificato Marusic, in panchina Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Dall'altra parte ci sono due vecchie conoscenze del calcio italiano: a centrocampo l'ex romanista Grenier e l'ex milanista Niang in attacco.