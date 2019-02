Non solo le partite di Champions League di martedì e mercoledì: dopo le gare della massima competizione europea, tornano in campo questa seranelle sfide valide perin programma questa sera alle 18.55 e alle 21.00.La Lazio di Simone Inzaghi è attesa dall’impegno casalingo contro il. Sulla carta, i biancocelesti delle italiane hanno la sfida più complessa dei sedicesimi. La Lazio ha passato il girone come seconda alle spalle dell’Eintracht Francoforte mentre il Siviglia è arrivato primo nel suo gruppo nella fase a gironi ed è quarto nella Liga spagnola.- Di seguito le statistiche fornite da Opta per il match:La squadra italiana ha vinto solo uno degli ultimi nove incontri con avversari spagnoli in tutte le competizioni (3 pareggi, 5 sconfitte), una vittoria casalinga per 2-1 contro il Villarreal nelle fasi a gironi di Europa League 2009-10. Il Siviglia non è riuscito a segnare in quattro delle sue cinque trasferte contro avversarie italiane in tutte le competizioni, l'unica eccezione è arrivata nel 2014-15 quando ha battuto la Fiorentina per 2-0 nelle semifinali di Europa League. Tuttavia, hanno segnato più goal di qualsiasi altra squadra nelle fasi a gironi di Europa League di questa stagione (18 in sei partite).(11). Il Siviglia è stato incoronato campione nelle ultime tre campagne di Europa League in cui è stato coinvolto (2013-14, 2014-15, 2015-16). Il Porto è stata l'ultima squadra ad eliminarli dalla competizione, nei sedicesimi di finale della stagione 2010-11. Solo Igor Stasevich (6) del BATE Borisov ha servito più assist di Ciro Immobile della Lazio (4) durante la fase a gironi di Europa League di questa stagione.