. Biancocelesti, in prima fascia, hanno pescato il- recente avversario dei cugini romanisti in finale di Conference League - ile loEcco la formazione tipo, la stella e i precedenti con le avversarie delle Aquile.: Bijlow; Hartman, Rasmussen, Trauner, Geertruida; Kökçü, Timber, Szymanski; Idrissi, Danilo, Dilrosun. All.: Arne Slot: Sinisterra, Senesi, protagonisti della cavalcata europea dell'annno scorso sono, andati via. Il nuovo corso si imperinia tutto sulla capacitàdi orchestrare la manovra: di diritto ai gironi, in secodda fascia come 3° classificato dell'Eredivise 2021-22.: in perfetto equilibrio i quattro incroci nel passato. Vittoria biancoceleste al Flaminio in amichevole nel 1993. 2-2 in olanda, sempre in amichevoli, nle 1997. Vittoria dei biancorossi nel match d'andata del secondo girone di Champions del 2000 e 0-0 all'Olimpico nella gara di ritorno.:Olafsson; Paulinho, Gartenmann, Sviatchenko, Thychosen; Evander, Onyedika, Sorensen; Sisto, Kaba, Isaksen. All.: Henrik Jensen: Il brasilianoè il talento di spicco in una formazione che non fa della qualità la sua caratteristica migliore.: Dopo aver iniziato il percoroso dei preliminari di Champions dal secondo turno, superando solo ai rigori l'AEK Larnaca si è fermato nella sfida successiva contro il benfica, scendendo direttamente ai gironi di EL.: Non ci sono precedenti con questo club, nato solo nel 1999.: Siebenhandl; Schnegg, Affengruber, Wüthrich, Gazibegovic; Prass, Gorenc, Hierländer, Horvat; Höjlund, Sarkaria. All.: Christian Ilzer: Dai piedi e dipassano tutte le manovre offensive della squadra. La sua capacità di agire tra le linee difensive può mettere creare non poche difficoltà a chiunque.: Sconfitta dalla Dinamo Kiyv al terzo turno preliminare della Champions League, la formazione austriaca è arrivata direttamente in quarta fascia ai gironi di EL.: Solo altre due volte la Lazio ha incontrato gli austriaci: terzo turno della Coppa Uefa 2002-03. Una vittoria per parte, sempre in trasferta: 1-3 a Granz, 0-1 all'Olimpico.