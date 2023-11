Due arbitri francesi per le due italiane impegnate giovedì in Europa League. Nel girone D l’Atalanta sfiderà gli austriaci dello Sturm Graz, e l’incontro sarà diretto dal Jerome Brisard. Nel gruppo G la Roma andrà in casa dello Slavia Praga. Designato per la gara l’arbitro connazionale Francois Letexier.