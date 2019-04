Non solo Champions League. Anche l'Europa League è entrata nel vivo della fase clou del torneo e questa sera andranno in scena le 4 gare di andata dei quarti di finale. In campo l'unica italiana rimasta, il Napoli, chiamata ad uno scontro tanto decisivo quanto duro contro l'Arsenal. Tante le insidie per la formazione di Carlo Ancelotti. Tanti i talenti in campo all'Emirates così come nelle altre 3 gare che vedranno l'Eintracht (mattatrice dell'Inter) far visita al Benfica, il Chelsea in trasfera a Praga contro lo Slavia e il derby spagnolo Villarreal-Valencia.





DOVE VEDERE ARSENAL-NAPOLI - ​La sfida tra Arsenal e Napoli verrà trasmessa in diretta tv su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 372 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite), ma sarà visibile anche in chiaro su TV8.





LE PROBABILI FORMAZIONI



ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Mustafi, Papastathopoulos, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang. All. Emery.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Mertens. All. Ancelotti. BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Almeida, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Luis, Fejsa, Cervi; Joao Felix, Seferovic. Allenatore: Lage.

EINTRACHT (3-5-2): Trapp; Abraham, Hasebe, Ndicka; Costa, Gacinovic, Rode, Fernandes, Kostic; Haller, Jovic. Allenatore: Hutter.



SLAVIA PRAGA (4-2-3-1) : Kolar; Kúdela, Ngadeu Ngadjui, Deli, Boril; Sevvík, Kral; Masopust, Traoré, Stoch; Skoda.

CHELSEA (4-3-3) : Kepa; Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Emerson Palmieri; Kanté, Jorginho, Loftus-Cheek; Hudson-Odoi, Higuaín, Hazard.



VILLARREAL (3-5-2): Asenjo; Quintillà, Mario, Alvaro, Funes Mori, Pedraza; Morlanes, Iborra, Cazorla; Chukwueze, Ekambi.

VALENCIA (4-4-2): Neto; Wass, Garay, Paulista, Gaya; Torres, Coquelin, Parejo, Guedes; Gameiro, Rodrigo.