Dopo l'ottima due-giorni di Champions, stasera tocca alle squadre romane tenere alta la bandiera italiana in Europa (League).

Si parte alle ore 18.55, quando la Roma gioca in Turchia sul campo del Basaksehir. Fonseca perde anche Florenzi e Pastore oltre a Cristante, Zappacosta e Juan Jesus.

Alle 21 la Lazio riceve i romeni del Cluj allo stadio Olimpico. Simone Inzaghi fa rifiatare Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile.



PROBABILI FORMAZIONI



Basaksehir-Roma (ore 18.55 in diretta tv su Sky Sport)

BASAKSEHIR (4-5-1): Gunok; Caicara, Ponck, Skrtel, Clichy; Visca, Azubuike, Topal, Kahveci, Gulbrandsen; Crivelli. All. Buruk.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko. All. Fonseca.

Arbitro: Hategan (Romania).



Lazio-Cluj (ore 21 in diretta tv su Sky Sport e Tv8 in chiaro)

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Adekanye, Correa. All. Inzaghi.

CLUJ (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac. All. Petrescu.

Arbitro: Palabiyik (Turchia).