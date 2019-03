Archiviata la due-giorni di Champions, stasera va in scena l'Europa League con le gare valevoli per il ritorno degli ottavi di finale. Il Napoli gioca a Salisburgo senza la difesa centrale titolare (Albiol infortunato, Koulibaly e Maksimovic squalificati) ma forte della vittoria per 3-0 dell'andata al San Paolo.



Dopo lo 0-0 di Francoforte, l'Inter deve vincere contro l'Eintracht a San Siro, dove dal 2012 sono arrivate già 9 eliminazioni per i nerazzurri. Oggi in piena emergenza: oltre agli squalificati Asamoah e Lautaro Martinez, assenti gli infortunati Miranda e Nainggolan più Icardi. Fuori dalla lista Uefa Dalbert, Vrsaljko, Gagliardini e Joao Mario. Spalletti schiera Politano falso 9 non rischiando dall'inizio Brozovic e Keita, in panchina insieme a 5 ragazzi della Primavera: Zappa, Gavioli, Schirò, Merola ed Esposito. Allo stadio ci saranno ben 15mila tifosi tedeschi: a Milano è già scattato l'allarme ordine pubblico.



PROBABILI FORMAZIONI



Salisburgo-Napoli (ore 18.55 in diretta tv su Sky Sport)

SALISBURGO: (4-3-1-2): Walke; Lainer, Onguené, Ramalho, Ulmer; Szoboszlai, Samassekou, Mwepu; Wolf; Daka, Dabbur. All. Rose.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne. All. Ancelotti.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna).



Inter-Eintracht Francoforte (ore 21 in diretta tv su Sky Sport e Tv8)

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric Soares, de Vrij, Ranocchia, D'Ambrosio; Vecino, Skriniar; Candreva, Borja Valero, Perisic; Politano. All. Spalletti.

EINTRACHT (3-4-1-2): Trapp; Hasebe, Hinteregger, N'Dicka; Da Costa, Rode, De Guzman, Kostic; Gacinovic; Jovic, Haller. All. Hutter.

Arbitro: Hategan (Romania).