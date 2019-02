Siviglia-Lazio (calcio d'inizio alle ore 18, diretta tv su Sky Sport) è una gara valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale in Europa League. Si parte dallo 0-1 dell'andata all'Olimpico di Roma, dove giovedì scorso ha deciso un gol di Ben Yedder. Per cercare la rimonta Simone Inzaghi recupera Milinkovic per la panchina e Parolo, ma perde Luis Alberto. Dall'altra parte assente per squalifica l'ex interista Banega.



PROBABILI FORMAZIONI

Siviglia-Lazio

SIVIGLIA (3-5-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Navas, Sarabia, Roque Mesa, Vazquez, Escudero; André Silva, Ben Yedder. All. Machin.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Romulo, Badelj, Parolo, Lulic; Caceido, Immobile. All. Inzaghi.

Arbitro: Taylor (Inghilterra).