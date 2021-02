Dopo la due giorni di Champions League che ci ha consegnato prima un Mbappé in formato Pallone d'Oro e poi una Juventus sconfitta con tanti rimpianti per 2-1 in Portogallo dal Porto è il momento di altre 3 italiane che oggi scenderanno in campo per le gare dei 16esimi di Europa League. Si parte alle 18.55 con Braga-Roma e Stella Rossa-Milan mentre alle 21 sarà la volta dell'incerottato Napoli di Gattuso che farà visita al Granada.Tutta l'Europa League sarà visibile sui canali dell'emittente satellitare Sky Sport e perfischio d'inizio all'Estadio Municipal alle 18.55, i canali di riferimento saranno Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253). Sempre alle 18.55 al Marakana di Belgradosarà trasmessa su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Infine, calcio d'inizio alle 21 all'​Estadio Nuevo Los Cármenes, sarà visibile sia su Sky Sport Uno (201), sia su Sky Sport (252), ma anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale).(3-4-2-1): Matheus; Vítor Tormena, Raul Silva, Borja; Esgaio, João Novais, Al Musrati, Galeno; Fransergio, Horta; Abel Ruiz.(3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.(4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Sanogo, Petrovic; El Fardou, Ivanic, Gavric; Pavkov.(4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Meité, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.(4-3-3): Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva; Montoro, Gonalons, Herrera; Kenedy, Molina, Machis.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne.