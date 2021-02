Almeno due squadre della Serie A dovrebbero però conquistare il pass per il prossimo turno di Europa League. La Roma sì è imposta per 2-0 all’andata contro lo Sporting Braga e i giallorossi sono chiamati a difendere un risultato molto vantaggioso. Con queste premesse i giallorossi si giocano agli ottavi a 1,02, mentre la clamorosa rimonta dei portoghesi vale 10 volte la posta. Dopo il 2-2 di Belgrado il Milan ha dalla sua il parere dei bookmaker e il passaggio del turno non dovrebbe essere un problema a quota 1,13. Per quanto riguarda la lavagna scommesse «1X2» c'è ottimismo sull'ipotesi che le tre italiane possano conquistare altrettanti successi: il segno «1» di Napoli-Granada è a quota 1,63, quello di Roma-Sporting Braga è a 1,57, mentre la vittoria del Milan contro la Stella Rossa è a 1,44.