Dalla Champions all’Europa League, dove si accende la sfida con Maurizio Sarri. Il Napoli ripartirà dalla seconda competizione europea dopo la sconfitta decisiva con il Liverpool, un ko amaro per il quale arriva una piccola consolazione da parte dei bookmaker: nelle scommesse sulla squadra vincitrice del trofeo, riferisce Agipronews, gli azzurri partono subito dalla terza posizione, a quota 11,00, all’inseguimento del Chelsea che al momento è favorito a 5,00. Davanti ad Ancelotti, oltre ai Blues, c’è solo l’Arsenal, a 7,00, mentre alle spalle del Napoli si piazza il Siviglia a 15,00. Più alta la valutazione per l’Inter, che pure è stata retrocessa in Europa League: i nerazzurri sono a 17,00, davanti a Milan e Lazio, entrambe a 26,00.