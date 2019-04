I precedenti sono in perfetto equilibrio (una vittoria a testa nelle due sfide Champions del 2013) ma nel pronostico su Arsenal-Napoli, andata dei quarti di finale d'Europa League, gli analisti SNAI danno un leggero vantaggio ai Gunners, favoriti a 2,40. A pesare sul giudizio sia il loro buon momento in casa (sette vittorie di fila) sia il tabù degli azzurri, che negli ultimi 49 anni hanno vinto solo una volta nei match giocati in Inghilterra. Il ritorno al successo è dato a 2,95, mentre il pareggio è dato a 3,40. Un pari potrebbe fare gioco al Napoli in ottica qualificazione e legittimerebbe il suo status di squadra favorita per il passaggio del turno, dato a 1,65 contro il 2,15 degli inglesi. Sarà decisiva anche la capacità di andare in gol all'Emirates e in questo senso gli azzurri trovano conforto nelle statistiche più recenti: nelle ultime 10 partite sono sempre andati a rete, vola quindi bassa la quota sul Goal (ossia la possibilità di vedere entrambe le formazioni a segno) dato a 1,55. Quanto ai nomi dei goleador l'Arsenal punterà sulla coppia d'attacco Aubameyang-Lacazette (a 2,50 e 3,00 le loro reti) mentre Ancelotti sul duo Milik-Mertens (dati a 2,75 e 3,25).