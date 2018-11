Basta una vittoria alla Lazio per proiettarsi matematicamente ai sedicesimi di finale di Europa League. All’Olimpico arriva il Marsiglia che, con appena un punto in classifica, è all’ultima spiaggia e si gioca il tutto per tutto per sperare ancora nella qualificazione. Il pronostico di Sisal Matchpoint sorride alla squadra di Inzaghi, favorita a 1,66, il Marsiglia in trasferta va malissimo e ha già collezionato 4 sconfitte, il blitz è offerto a 4,30. Tra campionato ed Europa League, la Lazio non pareggia da 14 partite di fila, il segno X in questo match viaggia a 4,65. I biancocelesti sono una macchina da gol: in Europa League vanno in rete da otto gare consecutive, al contrario il Marsiglia ha già sùbiti 7 gol nelle tre partite di questa stagione. Il sigillo laziale sembra dunque certo, a 1,07, ma è probabile anche che a segnare siano entrambe le squadre, un’opzione a 1,52.