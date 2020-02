Giovedì è il turno dell’Inter in Europa League, chiamata in trasferta contro il Ludogorets (5,05) a riscattare il passo falso di domenica sera all’Olimpico, contro la Lazio. Nonostante l’ottimismo degli analisti, che favoriscono i nerazzurri (1,70), Conte dovrà prestare la massima attenzione e non commettere errori compromettendo il percorso europeo. La squadra bulgara è al primo posto nel campionato nazionale e, soprattutto tra le mura amiche, è un avversario da non sottovalutare, anche a dispetto della quota di 5,05 per il segno 1. I quotisti prevedono comunque un vantaggio dei neroazzurri sia nel primo (2,28) che nel secondo tempo (2,11).