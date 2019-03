In campo anche il Napoli che ha pescato il Salisburgo, avversario sulla carta abbordabile ma da non sottovalutare. Gli austriaci infatti, nella scorsa edizione riuscirono ad arrivare in semifinale e, tra le sue vittime illustri, c’è anche la Lazio, eliminata ai quarti lo scorso anno. La squadra di Ancelotti però, non si nasconde e punta a vincere la competizione, i quarti sono quindi un obiettivo alla portata: azzurri favoritissimi nel match, a 1.48 contro il 6.80 del Salisburgo e il 4.45 per il pareggio. La qualificazione dei partenopei è a 1.50, quella degli austriaci a 3.00. Nessun dubbio anche tra gli scommettitori: 9 su 10 hanno scelto il segno 1 nel match e il passaggio ai quarti degli azzurri