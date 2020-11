Serata importante per le italiane in Europa League. Alle 18.55 il Milan, sconfitto prima della sosta per le nazionali dal Lille, vola in Francia per la quarta giornata del gruppo H. Con sei punti gli uomini di Pioli, anche oggi sostituito da Bonera, sono secondi a +3 dallo Slavia Praga e a -1 proprio da Bamba e compagni. Alle 21 la Roma, prima del girone A, vuole provare a chiudere i conti qualificazione contro il Cluj, alla stessa ora il Napoli affronta il Rijeka per salire a quota 9 ed approfittare della sfida tra AZ Alkmaar-Real Sociedad, entrambe a sei punti come gli Azzurri.





Lille-Milan ore 18.55



Lille (4-4-2): Maignan; Pied, Fonte, Botman, Brdaric; Araujo, André, Xeka, Bamba; Yazici, David.



Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo; Calhanoglu; Hauge; Rebic.





Cluj-Roma ore 21



Cluj (4-3-3): Balgradean; Susic, Ciobotariu, Burca, Camora; Itu, Djokovic, Paun, Rondon, Debeljuh, Perreira.



(4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Juan Jesus, Cristante, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral





Napoli-Rijeka ore 21



Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna



Rijeka (4-2-3-1): Nevstic; Galovic, Velkovski, Smolcic, Tomecak; Cerin, Loncar; Murisic, Andrijasevic, Stefulj; Yateke