Ildi Stefanoancora fermo ai box per la positività al Covid, guidato in panchina da Danieleaffrontail temibiledi Christophe, presso lo stadio Pierre Mauroy della cittadina della Francia settentrionale, nel match valido per. Fresco per i rossoneri il ricordo della debacle di Milano, quando Les Dogues si imposero per 3-0 grazie alla tripletta del turco, capocannoniere della competizione con sei reti, appropriandosi del primo posto dela quota 7 punti, davanti al Milan con 6, allocon 3 e alcon 1: nell'altra sfida del raggruppamento i cechi ospitano gli scozzesi. I meneghini sono privi del totem Zlatan Ibrahimovic, non convocato dopo l'infortunio muscolare di Napoli, e puntano su Rebic prima punta per ottenere i tre punti e riportarsi in vetta, mettendo un'importante mattonella per la qualificazione alla fase finale; dal canto loro i francesi vogliono conservare il primo posto e allungare in maniera definitiva, puntando sul solito Yazici ma anche sulla promessa David.A parte l'andata, ​Milan e Lille si sono incontrate solo una volta nella loro storia (andata e ritorno) nella stagione 2006/2007 durante la fase a gironi della Champions League, poi vinta dal Milan in finale contro il Liverpool ad Atene. Il precedente è in favore dei francesi che pareggiarono l’andata per 0-0 per poi vincere 2-0 in Francia, contro un Milan già qualificato, grazie alle reti di Peter Odemwingie e Abdul Kader.Maignan; Pied, Fonte, Botman, Mandava; Araujo, Xeka, André, Bamba; David, Yazici.Donnarumma; Dalot, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.