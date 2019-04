Questa sera (calcio d'inizio alle ore 21) si disputano le gare valevoli per il ritorno dei quarti di finale in Europa League. Oltre a Napoli-Arsenal, cerca la rimonta davanti al proprio pubblico pure l'Eintracht Francoforte, chiamato a ribaltare il 4-2 dell'andata in Portogallo contro il Benfica. Chelsea e Valencia invece hanno già ipotecato la qualificazione vincendo l'andata in trasferta rispettivamente contro Slavia Praga e Villarreal.